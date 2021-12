Brest Médiathèque de Lambézellec Brest, Finistère Photobooth : l’œuvre qui a changé votre vie ! Médiathèque de Lambézellec Brest Catégories d’évènement: Brest

du jeudi 20 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022

Un film que vous avez adoré, un livre qui vous a bouleversé, une BD ou un jeu qui vous a marqué ? Venez vous faire prendre en photo avec l’œuvre qui a changé votre vie ! Votre photo sera immédiatement exposée à la médiathèque avec toutes les autres, et vous pourrez la récupérer ensuite début février. Du 15 janvier au 29 janvier aux horaires d’ouverture Venez vous faire prendre en photo avec l’œuvre qui a changé votre vie ! Médiathèque de Lambézellec 8 rue Pierre Corre 29200 Brest Brest Lambézellec Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T14:00:00 2022-01-20T18:00:00;2022-01-21T10:00:00 2022-01-21T12:30:00;2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T18:30:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T12:30:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T17:00:00

