Photo Saint-Germain 2023, 2 novembre 2023, .

Du jeudi 02 novembre 2023 au samedi 25 novembre 2023 :

.Public adultes. gratuit

Chaque année, au mois de novembre, PhotoSaintGermain réunit une sélection de musées, centres culturels, galeries et librairies autour d’un parcours photographique riche et éclectique – une programmation proposée à la fois par les galeries et institutions associées et par l’équipe du festival, à travers des expositions inédites.

A noter

En raison des intempéries, l’inauguration de cette exposition est reportée à une date ultérieure.

Le festival s’ancre dans une géographie particulière, riche en histoire et en culture, celle de Saint-Germain-des-Prés, et cherche à rassembler et associer l’ensemble des acteurs qui constituent cette géographie. L’adhésion forte des acteurs du quartier à cet événement devenu un temps fort du mois de la photo parisien a montré la capacité des galeries et des institutions à se fédérer autour d’un medium. Avec le soutien fidèle d’institutions parisiennes et de partenaires, PhotoSaintGermain accueille un public francilien, en plus des professionnels de la photographie, des collectionneurs et des publics amateurs de visites en galeries et musées.

En écho à ces expositions, dans une volonté de donner à entendre celles et ceux qui font et pensent la photographie aujourd’hui, PhotoSaintGermain propose également un programme associé de rencontres, projections, signatures et visites d’ateliers qui réunit artistes, responsables de collections publiques, collectionneurs, éditeurs, graphistes, libraires, critiques et commissaires.

Toutes ces manifestations sont autant de rendez-vous qui abordent les grandes tendances de la photographie contemporaine et questionnent ses dispositifs de valorisation et de diffusion.

Quartier de Saint-Germain-des-Près

5ème, 6ème et 7ème arrondissements de Paris.

Contact : http://www.photosaintgermain.com/editions/2023/parcours/centre-tcheque-de-paris contact@photosaintgermain.com https://www.facebook.com/PhotoSaintGermain https://www.facebook.com/PhotoSaintGermain http://www.photosaintgermain.com/editions/2023/parcours

© PhotoSaintGermain