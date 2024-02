Photo-Passion Salle de la « MIEL » Offemont, samedi 23 mars 2024.

Photo-Passion Salle de la « MIEL » Offemont Territoire de Belfort

Pour sa troisième édition, notre festival Photo-Passion revient.

Organisé conjointement avec la municipalité d’Offemont et le club photo « Phot’Offemont » dans le cadre du « Week-end Découvertes » à Offemont durant les 23 et 24 mars 2024.

Avec nos invités d’honneur Hélène Lepaul et Didier Lesou, vous y retrouverez 9 autres photographes et la présence de la Fédération Photographique de France.

Venez regarder 250 photos papier et sur bâches grand format, des diaporamas et assister à des conférences/débats. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Salle de la « MIEL » Rue des Eygras

Offemont 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté clubphot39offemont@yahoo.com

