2023-06-10

Saône-et-Loire Montceaux-l’Étoile EUR Apprenez à utiliser votre smartphone pour réaliser de superbes prises de vues de la faune et de la flore. Un photographe confirmé vous accompagnera sur les méthodes et les réglages à utiliser.

Visite adaptée pour le public à mobilité réduite.

Visite en matinée, réservation obligatoire, places limitées. L’horaire exact sera communiqué lors de votre réservation. Les Vergnauds Espace Naturel Sensible du Marais de Montceaux-L’Etoile Montceaux-l’Étoile

