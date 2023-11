Photo et vélo : une histoire croisée, 7 décembre 2023, .

Le jeudi 07 décembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. payant

Payant, tarifs réduits ou gratuité selon situation. Détails sur la billetterie en ligne.

Rencontre avec Lucie Azéma, Philippe Bordas, Clément Chéroux, Rémi Coignet et Sophie Gateau autour des relations qu’entretiennent le vélo et la photographie.

En marge de l’exposition Bike Trip, USA, 1939 consacrée à l’extraordinaire traversée des États-Unis qu’a effectuée Ruth Orkin à vélo en solitaire à l’âge de 17 ans, la Fondation Henri Cartier-Bresson propose, le 7 décembre prochain à 19h, une soirée dédiée à l’exploration des rapports historiques, esthétiques et politiques qu’entretiennent le vélo et la photographie.

Comment le voyage de Ruth Orkin a-t-il constitué un moyen de s’affranchir du cadre domestique et de façonner une approche photographique particulièrement inventive ? Comment le cyclisme et la pratique artistique viennent-ils s’inscrire dans l’histoire de l’émancipation des femmes ? Comment la photographie a-t-elle contribuée à construire une mythologie du cyclisme, etc. ?

Lucie Azéma, Philippe Bordas, Clément Chéroux, Rémi Coignet et Sophie Gateau exploreront l’histoire croisée de la photographie et du vélo : ce que le cyclisme fait à la photographie et inversement.

Événement en français.

Entrée payante sur achat d’un billet sur la billetterie en ligne ou à l’accueil.

79 rue des Archives

75003 Paris

Contact : https://www.henricartierbresson.org/rencontres/photo-velo-histoire-croisee/ https://fhcb.tickeasy.com/fr-FR/accueil

@ Ruth Orkin Photo Archive