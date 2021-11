Lille parc Barberousse Lille, Nord Photo du Père Noël parc Barberousse Lille Catégories d’évènement: Lille

L’Union Commerciale de Saint Maurice Pellevoisin propose de vous prendre en photo avec le Père Noël… Deux dates à retenir: -le 11 décembre 2021 dans le parc Barberousse de 14h à 17h _au programme_: fanfare, tour de poneys, magicien -le 15 décembre 2021 sur le parvis de l’église Notre Dame de Pellevoisin de 10h à 12h

Entrée libre

Après-midi festive pour les enfants. parc Barberousse 74 rue saint gabriel Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord

2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T17:00:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T12:00:00

