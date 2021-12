Issoire Issoire Issoire, Puy-de-Dôme Photo du Père Noël Issoire Issoire Catégories d’évènement: Issoire

Puy-de-Dôme

Photo du Père Noël Issoire, 15 décembre 2021, Issoire. Photo du Père Noël Tour de l’Horloge Rue du Ponteil Issoire

2021-12-15 – 2021-12-24 Tour de l’Horloge Rue du Ponteil

Issoire Puy-de-Dôme Issoire Le Père Noël a posé ses valises, avant sa traditionnelle tournée des cadeaux, à Issoire. Petits et grands, venez profiter d’un moment pour vous faire photographier ! Horaires affichés sur place. +33 4 73 55 22 55 http://ica63.fr/ Tour de l’Horloge Rue du Ponteil Issoire

dernière mise à jour : 2021-10-29 par Pays d’Issoire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Issoire, Puy-de-Dôme Autres Lieu Issoire Adresse Tour de l'Horloge Rue du Ponteil Ville Issoire lieuville Tour de l'Horloge Rue du Ponteil Issoire