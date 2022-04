PHOTO DOC. – A(D)VENIR Halle des Blancs-Manteaux Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

PHOTO DOC. – A(D)VENIR Halle des Blancs-Manteaux, 20 mai 2022, Paris. Du vendredi 20 mai 2022 au dimanche 22 mai 2022 :

dimanche

de 12h00 à 20h00

samedi

de 11h00 à 20h00

vendredi

de 14h00 à 22h00

. gratuit

Photo Doc. développe le nouveau marché international de la photographie documentaire et accueille pour sa 5ème édition 80 photographes représentés par 25 galeries, collectifs et agences choisis pour leur engagement. Foire militante, Photo Doc. 2022 se place en résonnance avec le mot Advenir, cher à Vladimir Jankélevitch : L’AVENIR C’EST MAINTENANT ! Sollicités dans une exploration de nouvelles écritures de la photographie documentaire et aux côtés de notre invité d’honneur, Klavdij Sluban, galeries, collectifs, festivals et éditeurs, réunis autour de ce mot-manifeste, sont encouragés à proposer une photographie en accord avec les grands enjeux d’aujourd’hui l’obligeant à être, plus qu’un gage sur ce qu’il s’est passé, un levier de création sur ce qui advient. Les trois jours de la foire sont une invitation pour les collectionneurs et passionnés à acquérir des photographies particulièrement sélectionnées qui les engagent à prendre part à la transformation du monde. Pour une esthétique militante qui ouvre les yeux et questionne nos actes. Halle des Blancs-Manteaux 48 rue Vieille du Temple 75003 Paris Contact : https://photodocparis.com/

© Davina Jogi / Art-Z Jeune femme et son fils

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Halle des Blancs-Manteaux Adresse 48 rue Vieille du Temple Ville Paris lieuville Halle des Blancs-Manteaux Paris Departement Paris

Halle des Blancs-Manteaux Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

PHOTO DOC. – A(D)VENIR Halle des Blancs-Manteaux 2022-05-20 was last modified: by PHOTO DOC. – A(D)VENIR Halle des Blancs-Manteaux Halle des Blancs-Manteaux 20 mai 2022 Halle des Blancs Manteaux Paris Paris

Paris Paris