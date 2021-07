Photo Days présente : Le Paris en couleur de Bernard Plossu Grilles de l’Hôtel de Ville, 1 août 2021-1 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 1 août au 10 septembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 9h à 21h

gratuit

Le photographe Bernard Plossu nous fait voyager dans le temps et les rues de Paris. Depuis 1954, il parcourt la ville armé de son appareil photographique. Son oeil sensible a enregistré les vibrations de la capitale sur plusieurs décennies, et à travers lui on découvre un Paris différent, suspendu dans le temps.

L’oeuvre de Bernard Plossu se reconnaît à ses images simples, poétiques, sensuelles et vibrantes, qui évoquent une certaine douceur de vivre, un bonheur diffus. Il se définit comme « le photographe des moments non décisifs ». Son écriture intime est particulièrement reconnaissable à travers cet ensemble inédit de vues de Paris, prises dès son plus jeune âge (9 ans !) et jusqu’à aujourd’hui. Le procédé couleur qu’il a choisi pour cet ensemble est particulier : il s’agit du procédé « Fresson », un procédé de tirage au charbon, mis au point en 1952 par Pierre Fresson, et poursuivi par son fils Michel, auteur des tirages ici reproduits en grand format. Sa texture, le rendu incomparable des matières et le grain des couleurs permettent selon lui de « voir l’épaisseur du temps dans le papier ».

Événements -> Festival / Cycle

Grilles de l’Hôtel de Ville 29 rue de Rivoli Paris 75004

1, 11 : Hôtel de Ville (112m) 1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (451m)



Contact :Photo Days 0646257381 e.delecotais@photodays.paris https://photodays.paris

Événements -> Festival / Cycle Ados;Expos;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-08-01T09:00:00+02:00_2021-08-01T21:00:00+02:00;2021-08-02T09:00:00+02:00_2021-08-02T21:00:00+02:00;2021-08-03T09:00:00+02:00_2021-08-03T21:00:00+02:00;2021-08-04T09:00:00+02:00_2021-08-04T21:00:00+02:00;2021-08-05T09:00:00+02:00_2021-08-05T21:00:00+02:00;2021-08-06T09:00:00+02:00_2021-08-06T21:00:00+02:00;2021-08-07T09:00:00+02:00_2021-08-07T21:00:00+02:00;2021-08-08T09:00:00+02:00_2021-08-08T21:00:00+02:00;2021-08-09T09:00:00+02:00_2021-08-09T21:00:00+02:00;2021-08-10T09:00:00+02:00_2021-08-10T21:00:00+02:00;2021-08-11T09:00:00+02:00_2021-08-11T21:00:00+02:00;2021-08-12T09:00:00+02:00_2021-08-12T21:00:00+02:00;2021-08-13T09:00:00+02:00_2021-08-13T21:00:00+02:00;2021-08-14T09:00:00+02:00_2021-08-14T21:00:00+02:00;2021-08-15T09:00:00+02:00_2021-08-15T21:00:00+02:00;2021-08-16T09:00:00+02:00_2021-08-16T21:00:00+02:00;2021-08-17T09:00:00+02:00_2021-08-17T21:00:00+02:00;2021-08-18T09:00:00+02:00_2021-08-18T21:00:00+02:00;2021-08-19T09:00:00+02:00_2021-08-19T21:00:00+02:00;2021-08-20T09:00:00+02:00_2021-08-20T21:00:00+02:00;2021-08-21T09:00:00+02:00_2021-08-21T21:00:00+02:00;2021-08-22T09:00:00+02:00_2021-08-22T21:00:00+02:00;2021-08-23T09:00:00+02:00_2021-08-23T21:00:00+02:00;2021-08-24T09:00:00+02:00_2021-08-24T21:00:00+02:00;2021-08-25T09:00:00+02:00_2021-08-25T21:00:00+02:00;2021-08-26T09:00:00+02:00_2021-08-26T21:00:00+02:00;2021-08-27T09:00:00+02:00_2021-08-27T21:00:00+02:00;2021-08-28T09:00:00+02:00_2021-08-28T21:00:00+02:00;2021-08-29T09:00:00+02:00_2021-08-29T21:00:00+02:00;2021-08-30T09:00:00+02:00_2021-08-30T21:00:00+02:00;2021-08-31T09:00:00+02:00_2021-08-31T21:00:00+02:00;2021-09-01T09:00:00+02:00_2021-09-01T21:00:00+02:00;2021-09-02T09:00:00+02:00_2021-09-02T21:00:00+02:00;2021-09-03T09:00:00+02:00_2021-09-03T21:00:00+02:00;2021-09-04T09:00:00+02:00_2021-09-04T21:00:00+02:00;2021-09-05T09:00:00+02:00_2021-09-05T21:00:00+02:00;2021-09-06T09:00:00+02:00_2021-09-06T21:00:00+02:00;2021-09-07T09:00:00+02:00_2021-09-07T21:00:00+02:00;2021-09-08T09:00:00+02:00_2021-09-08T21:00:00+02:00;2021-09-09T09:00:00+02:00_2021-09-09T21:00:00+02:00;2021-09-10T09:00:00+02:00_2021-09-10T21:00:00+02:00

Bernard Plossu