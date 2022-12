Photo avec le Père Noël Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan OT de St Lary, CDT65 Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Photo avec le Père Noël Saint-Lary-Soulan, 24 décembre 2022, Saint-Lary-Soulan OT de St Lary, CDT65 Saint-Lary-Soulan. Photo avec le Père Noël Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine

2022-12-24 16:30:00 16:30:00 – 2022-12-24 18:00:00 18:00:00

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine

Saint-Lary-Soulan

Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan Le Père Noël a prévu de garer son traineau dans la cour de la Maison Du Patrimoine !

Il parait même que vous aurez la possibilité de prendre des photos avec lui dans son traineau….. +33 5 62 39 50 81 SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

dernière mise à jour : 2022-12-21 par OT de St Lary|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées OT de St Lary, CDT65 SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Ville Saint-Lary-Soulan OT de St Lary, CDT65 Saint-Lary-Soulan lieuville SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Departement Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan OT de St Lary, CDT65 Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lary-soulan-ot-de-st-lary-cdt65-saint-lary-soulan/

Photo avec le Père Noël Saint-Lary-Soulan 2022-12-24 was last modified: by Photo avec le Père Noël Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan 24 décembre 2022 Hautes-Pyrénées Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées OT de St Lary|CDT65 Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan OT de St Lary, CDT65 Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées