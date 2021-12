Loudenvielle Loudenvielle Hautes-Pyrénées, Loudenvielle Photo avec le Père Noël offerte à Balnéa Loudenvielle Loudenvielle Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Photo avec le Père Noël offerte à Balnéa Loudenvielle, 23 décembre 2021, Loudenvielle.

2021-12-23 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-23 18:00:00 18:00:00

Loudenvielle Hautes-Pyrénées Loudenvielle Le père Noël sera présent à Balnéa le 23 Décembre de 14h à 18h !

Venez passer un bon moment et repartez avec votre photo, accompagné du Père Noël, offerte par Balnéa

Rendez-vous à l’accueil de Balnéa. +33 5 62 99 95 35 http://www.vallee-du-louron.com/ LOUDENVIELLE Balnéa Loudenvielle

