Cette année, une dizaine d’artistes proposeront leurs oeuvres et/ou animations autour de la photo : Pascal Mirande, Floriane Durey, Martin Charpentier, Stéphane Robin, Véronique Griffi , Frantz Plottard, Keziahland, Anne-Iris Caillette, Marine Müe, Pierre Loup Martin, Max Kartal… sous le regard bienveillant de Charlotte Rouet et Loïc Bouyer. **| Expo-Vente et animations.** **| Restauration sur place assurée par l’association La Douka.**

Entrée libre.

Quartier LA TROMPETTE – Plop ouvre les portes de son jardin à un collectif éphémère pour la troisième édition. Le jardin de Plop 10 rue Ampère, 17000 La Rochelle La Rochelle La Trompette Charente-Maritime

