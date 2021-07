Photaumnales 18 ème édition Beauvais, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Beauvais.

Photaumnales 18 ème édition 2021-09-18 – 2022-01-02

Beauvais Oise Beauvais

La 18ème édition des Photaumnales signe le retour du festival incontournable de la photo. Des retrouvailles festives et colorées.

La programmation propose un vaste panorama autour des fêtes privées et familiales, des fêtes traditionnelles et religieuses et des fêtes exutoires de la nuit, qui se développera au Quadrilatère à Beauvais, et dans l’ensemble des lieux partenaires répartis sur l’ancienne région Picardie.

Cette année, le festival invite également pour une carte blanche The Anonymus Project qui nous plonge dans les photographies d’amateurs des fêtes familiales, ainsi que la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine qui nous fait découvrir cette thématique à travers les grands noms de l’histoire de la photographie.

Pour cette édition, la photographie thaïlandaise est mise à l’honneur dans un parcours à la fois historique et contemporain avec des artistes importants de ce pays.

Retrouvez la programmation et les structures participant à cette édition:

https://www.photaumnales.fr/

photaumnales@diaphane.org

Diaphane Photographie

