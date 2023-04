Visite guidée d’un patrimoine géologique d’intérêt mondial Phosphatières du Cloup d’Aural, 16 septembre 2023, Bach.

Visite guidée d’un patrimoine géologique d’intérêt mondial 16 et 17 septembre Phosphatières du Cloup d’Aural 10 € +18 ans. 6 € 5-17 ans. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Dans le Quercy, plus de 300 phosphatières ont été exploitées puis abandonnées au XIXe siècle. Depuis, les recherches ont été menées sur les fossiles retrouvés par divers laboratoires de recherches paléontologiques. Plus de 200 sites paléontologiques retracent ainsi plus de 30 millions d’années d’évolution des animaux et des climats.

Le site des Phosphatières du Cloup d’Aural est le seul accessible par le public. Il est situé dans le Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy et la Réserve Naturelle Nationale du Lot, plus grande réserve géologique de France.

Lors de la visite guidée, découvrez une ancienne mine de phosphate du XIXe siècle exploitée comme engrais. Aujourd’hui, plongez au cœur de ces grottes à ciel ouvert remplies d’une végétation rappelant celle des tropiques. Découvrez-y des fossiles de mammifères de l’ère tertaire.

Phosphatières du Cloup d'Aural Cloup d'Aural, 46230 Bach Bach 46230 Lot Occitanie http://www.phosphatieres.com Situées à Bach dans le Lot au Sud-Ouest de la France, les Phosphatières du Cloup d'Aural sont d'anciennes mines de la fin du XIXe siècle. L'exploitation a permis la découverte de fossiles. Le Quercy est ainsi la seule région au monde où l'on connaît l'évolution de la faune des climats sur plus de 30 millions d'années. Sur la D19 à 1,5 km de Bach et 2 km de Varaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Alain Astruc – Phosphatières du Cloup d’Aural