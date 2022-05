Phos Joigny, 4 juin 2022, Joigny.

Phos Espace ABI 49 Rue Gabriel Cortel Joigny

2022-06-04 – 2022-06-26 Espace ABI 49 Rue Gabriel Cortel

Joigny Yonne

Laurence Douadi, artiste peintre.

“Entrer en peinture comme entrer dans la forêt, se perdre dans son espace et dans sa narration pour n’être plus que dans un rapport de gestes, de respirations et de rythmes dévolus à la toile qui peu à peu se couvre dans une succession de verticales, d’obliques colorées, de couleurs superposées dont les lumières et les transparences offrent la profondeur nécessaire à nos propres déambulations ou méditations…”.

com@art-abi.fr

Espace ABI 49 Rue Gabriel Cortel Joigny

dernière mise à jour : 2022-05-16 par