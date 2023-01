Phoques et oiseaux Champeaux Champeaux Normandie Tourisme / Attitude Manche Champeaux Catégories d’Évènement: Champeaux

Manche

Phoques et oiseaux Champeaux, 28 juillet 2023, Champeaux Normandie Tourisme / Attitude Manche Champeaux. Phoques et oiseaux Sol-Roc Champeaux Manche

2023-07-28 09:30:00 09:30:00 – 2023-07-28 11:00:00 11:00:00 Champeaux

Manche Champeaux La falaise de Champeaux est un excellent belvédère pour observer les phoques à basse mer ainsi que les oiseaux de bord de mer. L’occasion aussi de découvrir l’estran et ses richesses.

RDV sur le parking des falaises. La falaise de Champeaux est un excellent belvédère pour observer les phoques à basse mer ainsi que les oiseaux de bord de mer. L’occasion aussi de découvrir l’estran et ses richesses.

RDV sur le parking des falaises. contact@birding-msm.com +33 6 23 57 45 88 http://www.birding-msm.com/ Champeaux

dernière mise à jour : 2023-01-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche

Détails Catégories d’Évènement: Champeaux, Manche Autres Lieu Champeaux Adresse Sol-Roc Champeaux Manche Normandie Tourisme / Attitude Manche Ville Champeaux Normandie Tourisme / Attitude Manche Champeaux lieuville Champeaux Departement Manche

Champeaux Champeaux Normandie Tourisme / Attitude Manche Champeaux Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champeaux-normandie-tourisme-attitude-manche-champeaux/

Phoques et oiseaux Champeaux 2023-07-28 was last modified: by Phoques et oiseaux Champeaux Champeaux 28 juillet 2023 Champeaux Champeaux, Manche manche Normandie Tourisme / Attitude Manche Sol-Roc Champeaux Manche

Champeaux Normandie Tourisme / Attitude Manche Champeaux Manche