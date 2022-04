Phoques et oiseaux Champeaux Champeaux Catégories d’évènement: Champeaux

Champeaux Manche Champeaux La falaise de Champeaux est un excellent belvédère pour observer les phoques à basse mer ainsi que les oiseaux de bord de mer. L’occasion aussi de découvrir l’estran et ses richesses.

La falaise de Champeaux est un excellent belvédère pour observer les phoques à basse mer ainsi que les oiseaux de bord de mer. L'occasion aussi de découvrir l'estran et ses richesses.

Rdv au parking des falaises (Sol-Roc) à Champeaux (à côté du restaurant la Grange de Tom).

Rdv au parking des falaises (Sol-Roc) à Champeaux (à côté du… La falaise de Champeaux est un excellent belvédère pour observer les phoques à basse mer ainsi que les oiseaux de bord de mer. L’occasion aussi de découvrir l’estran et ses richesses.

Rdv au parking des falaises (Sol-Roc) à Champeaux (à côté du restaurant la Grange de Tom). Champeaux

