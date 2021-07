Les Lilas LE TRITON Les Lilas, Seine-Saint-Denis phonem LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

Seine-Saint-Denis

phonem LE TRITON, 14 octobre 2021-14 octobre 2021, Les Lilas. phonem

LE TRITON, le jeudi 14 octobre à 20:30

Pour l’écriture de ce nouveau répertoire, Maïlys Maronne invente son propre système de composition, associant graphes géométriques et cycles rythmiques et mélodiques. Les contraintes formelles fécondes sont masquées dans des formats mouvants où la voix occupe une place nouvelle, glissant sur une musique aux harmonies tantôt messiaenesques et tantôt pop. Nul doute que les spécialistes se plairont à disséquer les grooves hypnotiques et les cellules mélodiques envoûtantes… Pour les autres, il suffit de se laisser emporter !

Tarif A (15€, 12€, 10€, 8€)

GEOMETRIKS LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T20:30:00 2021-10-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Lilas, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu LE TRITON Adresse 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Ville Les Lilas lieuville LE TRITON Les Lilas