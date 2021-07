Bordeaux Bordeaux Bordeaux, Gironde Phone Quest Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Course d’orientation avec, comme soutien, les applis de votre smartphone. ————————————————————————- ### N’oubliez pas votre pique-nique. Sur inscription à l’avance et selon les places disponibles.

Participation : 2,75€

Explorez Bordeaux autrement Bordeaux Place de la victoire, 33000 Bordeaux Bordeaux Victoire Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T15:00:00

