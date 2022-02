Phoenix Salon-de-Provence, 8 mars 2022, Salon-de-Provence.

Phoenix Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence

2022-03-08 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-08 21:30:00 21:30:00 Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

16 26 Danse – Les 30 ans de la compagnie Grenade



Après avoir interprété des pièces transmises par les chorégraphes les plus reconnus, les danseurs de la Compagnie Grenade se réinventent aujourd’hui autour du thème proposé par Josette Baïz : Phoenix.



Le Phoenix est un oiseau fabuleux qui se brûle lui-même sur un bûcher et qui renaît de ses cendres. Il symbolise les cycles de la mort et de la résurrection. Grenade a vécu des années en accumulant les énergies, en décryptant des concepts, des propositions chorégraphiques multiples. Il est temps de repartir à zéro et de se réinventer.



« Pendant des années, nous avons mis les chorégraphes au centre de notre projet. Pour cet anniversaire des 30 ans de Grenade, les danseurs seront à l’honneur et nous rendrons hommage à leur grande créativité et à leur engagement. » Josette Baïz, directrice artistique et chorégraphe.



Direction artistique : Josette Baïz – Chorégraphie : Josette Baïz et les danseurs. Lumière : Erwann Collet. Musique : Pauline Parneix. Avec : Amélie Berhault, Angélique Blasco, Maxime Bordessoules, Camille Cortez, Shannon Dray, Lola Kervroedan, Geoffrey Piberne, Victoria Pignato, Rémy Rodriguez, Océane Rosier, Ojan Sadat Kyaee et Anthony Velay.

Spectacle de danse

resa.theatre@salon-de-provence.org +33 4 90 56 00 82 https://www.forumsirius.fr/orion/salon.phtml?kld=1

