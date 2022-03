Phoenix, Renaître de l’esclavage par le corps et la pierre – Exposition photo Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre Exposition. A partir de son travail de recherche, Rossila Goussanou propose un voyage photographique et sonore sur les traces matérielles et immatérielles du passé négrier de Ouidah, de Nantes et de Guadeloupe.Elle invite le public à aller à la rencontre des personnes qui fréquentent ces lieux. Ses photographies et enregistrements sonores dialoguent avec des photos réalisées par de jeunes Nantais et Ouidahnais etle podcast “Lieux nantais de la traite” réalisé par Pop Média. Par l’association Les Béninois et Amis de Nantes. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

