Phoenix Illusion Tour Capbreton, 28 mai 2022, Capbreton.

Phoenix Illusion Tour Place de la Liberté Le Ph’Art Capbreton

2022-05-28 21:00:00 – 2022-05-28 Place de la Liberté Le Ph’Art

Capbreton Landes

Suite au succès de RêvéLation, Fabrice Limouzin revient sur scène avec un nouveau show, encore plus impressionnant. L’envol du Phoenix.

L’envol du Phoenix, c’est près de 2 heures de magie bluffante, de grandes illusions à couper le souffle.

C’est également la rencontre de la magie associée à la danse et à la musique avec deux partenaires d’exception, Tabatha Duval, danseuse et chorégraphe et Maud Maillard, chanteuse de Les années 80-la tournée où elle partage la scène avec toutes les stars de l’époque.

Un show incroyable, rythmé. Fabrice possède une magie bien à lui et va vous embarquer dans cette magnifique histoire du Phoenix qui renaît de …Vous connaissez la suite !

+33 6 80 10 10 74

Casino Capbreton

Place de la Liberté Le Ph’Art Capbreton

