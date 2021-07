Phoenix des cités – 2e édition – Saussaie Saussaie, 29 juillet 2021, Saint-Denis.

PHOENIX DES CITES ! Jeux sportifs, agilité et stratégie : qui sera le plus fort ? _ Par les associations La petite liberté et Radio déclic en partenariat avec les associations de quartier. _ Venez encourager vos équipes ! Programation complète > Joliot Curie Mardi 27 juillet | 13h30 > 19h 30 avec l’espace jeunesse, l’association les anciens de St Denis, l’Asafi et Urban jeunesse > Pleyel – au stade rue Calon Mercredi 28 juillet | 13h30 > 19h 30 avec l’association Dessine-moi 2024 Inscriptions sur place à 13h > Saussaie Jeudi 29 juillet | 13h30 > 19h 30 avec l’association SFC 93 > Romain Rolland Vendredi 30 juillet | 13h30 > 19h 30 avec l’association Mains unies > Finale au Parc de la Légion d’honneur Samedi 31 juillet | 14h > 19h _ Tous les rendez-vous de l’été à Saint-Denis : saint-denis.fr/bel-ete-2021

Entrée libre

Saussaie Saussaie, saint-denis Saint-Denis Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis



