. payant De 49,50€ à 71,50€ Phoenix sera en concert les 28 et 29 novembre à l’Olympia ! Après avoir démarré leur tournée mondiale par les Etats-Unis en Septembre et la sortie de leur septième album « Alpha Zulu » le 4 Novembre, Phoenix passeront par des salles iconiques des capitales européennes en Novembre dont l’Olympia à Paris les 28 et 29 novembre. La réputation scénique de Phoenix n’est plus à faire, leurs concerts étant une expérience musicale autant que visuelle intense, hédoniste et spectaculaire, où brillent un nombre incalculable de chansons déjà devenues des classiques. Nos Phoenix nationaux vous donnent rendez-vous sur la scène de l’Olympia les 28 et 29 novembre prochains à 20h ! L’Olympia 28 Boulevard des Capucines 75009 Paris Contact : https://www.olympiahall.com/evenements/phoenix/ https://www.facebook.com/wearephoenix/ https://www.facebook.com/wearephoenix/

