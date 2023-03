Philtre d’amour – Drame lyrique en un entracte Théâtre Edwige Feuillère Vesoul Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Haute-Saône Incarnant respectivement une walkyrie et un musicien en armure, la chanteuse Aurore Bucher et le violoncelliste Jérémie Arcache interprètent un drame lyrique en un entracte. Ensemble, ils jouent des musiques sur 300 ans dans cette œuvre où le drame supplante la comédie. Texte : Vladislav Galard, Aurore Bucher

Musiques : Lully, Mozart, Rita Mitsouko, Prince, Bernstein, Fontaine, Debussy, Wagner, Nougaro, Queen, Madonna, Gounod, Kosma… +33 3 84 75 40 66 Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul

