Dieulefit Dieulefit Dieulefit, Drôme Philtre d’amour – drame lyrique en un entracte Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

Philtre d’amour – drame lyrique en un entracte Dieulefit, 4 décembre 2021, Dieulefit. Philtre d’amour – drame lyrique en un entracte LA HALLE 1 rue Justin Jouve Dieulefit

2021-12-04 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-04 21:00:00 21:00:00 LA HALLE 1 rue Justin Jouve

Dieulefit Drôme Dieulefit EUR 15 Un spectacle musical mis en scène, mariant de manière délicate la voix et le violoncelle, dans un galop à travers 300 ans de musique de Lully aux Rita Mitsouko présenté par Saoû chante Mozart contact@mozart-festival.fr +33 6 12 45 96 03 http://www.saouchantemozart.com/ LA HALLE 1 rue Justin Jouve Dieulefit

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu Dieulefit Adresse LA HALLE 1 rue Justin Jouve Ville Dieulefit lieuville LA HALLE 1 rue Justin Jouve Dieulefit