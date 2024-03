Philoxenia ϕιλοξενια – Clémence Weill Théâtre du Cercle Rennes, jeudi 6 juin 2024.

Dans le cadre du Festival des Créations Amateures 4 – 6 juin 1

Du 2024-06-04 20:00 au 2024-06-06 22:00.

Un coin de campagne d’Europe occidentale. Dans la résidence secondaire de Gerhart et Frances, les douze membres d’une grande famille se retrouvent pour leur traditionnelle réunion estivale, entre garden-party et assemblée générale. Sur fond d’Hymne à la joie, les non-dits et les rancunes planent, les alliances se nouent.

Alors que les plats s’enchaînent, est enfin abordé le sujet central qui les préoccupe tous : qui votera pour la mise sous tutelle du grand-père, Pappoùs ? Six mois que le vénérable ancêtre semble avoir perdu la tête. Il est temps de trancher cet enjeu qui déchire l’union familiale !

Mise en scène David Botbol Création lumières Julia Riggs

