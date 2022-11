Philosophies d’Orient : 3 sagesses et médiation (sur réservation) Hourtin Hourtin Catégories d’évènement: Gironde

Philosophies d'Orient : 3 sagesses et médiation

Hourtin, 13 novembre 2022

Un cycle pour se familiariser avec les 3 sagesses : Taoïsme, confucianisme et bouddhisme, quels enseignements nous ont ils légués, utiles pour notre quotidien. Nous pratiquerons également les médiations proposées dans ce cadre. Accessible à tous. Inscription recommandée pour l'ensemble du cycle. prévoir tapis de sol, coussin de médiation, feuilles et stylos. Tarif du cycle de 4 ateliers : 60€. Renseignements et réservation auprès de Florence : 06.69.26.23.32. Ce cycle d' étude est proposé par l' Ecole Tao du coeur Médoc à Hourtin en complément de ses enseignements de Qi Gong.

