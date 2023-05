Philosophie : soirée spéciale Antonio Gramsci Librairie Compagnie, 10 mai 2023, Paris.

Le mercredi 10 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini à l’occasion de la parution du livre « L’œuvre-vie d’Antonio Gramsci » publié par les Éditions de La Découverte.

Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini abordent la vie de Gramsci (1891-1937) en lien avec les événements qu’il croise : la révolution russe, les positions de l’Internationale communiste, la prise de pouvoir par le fascisme en Italie, la situation européenne et mondiale de l’entre-deux-guerres. Cette démarche historique, qui va de pair avec une lecture précise des textes (pour partie inédits en France), permet de comprendre le sens profond de ses écrits et de son approche originale du marxisme.

Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini animent depuis dix ans à l’ENS de Lyon un séminaire sur les Cahiers de prison et collaborent avec celles et ceux qui, en Italie, renouvellent les études gramsciennes.

Librairie Compagnie 58 rue des Écoles 75005 Paris

