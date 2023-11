Philosophie : rendez-vous avec Jean Lacoste Librairie Delamain Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mardi 14 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Jean Lacoste à l’occasion de la parution de son nouveau livre « Walter Benjamin – Enfance, passages, exil » aux Éditions Bartillat.

Au programme : discussion, signature et verre amical ! Venez découvrir Walter Benjamin – Enfance, passages, exil publié aux Éditions Bartillat. Ce livre rassemble une dizaine d’études sur Walter Benjamin que Jean Lacoste a commencé à traduire dès les années 1970, en particulier les œuvres autobiographiques. Cet ensemble offre des clés pour entrer dans la pensée de Benjamin, dont l’œuvre difficile s’apparente à un labyrinthe. La lecture pénétrante de Jean Lacoste lui confère une actualité et une proximité avec nos préoccupations contemporaines. Jean Lacoste agrégé de philosophie, docteur ès études germaniques, est également traducteur de Goethe, Nietzsche et Walter Benjamin. Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris Contact : https://www.librairie-delamain.com/agenda https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.facebook.com/librairiedelamain

