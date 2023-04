Philosophie : rencontre avec Claire Marin Librairie Le Divan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Philosophie : rencontre avec Claire Marin Librairie Le Divan, 27 avril 2023, Paris. Le jeudi 27 avril 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons Claire Marin à l’occasion de la parution de son essai « Les Débuts » publié aux Éditions Autrement. Quels sont les débuts qui rythment notre existence ? Qu’est-ce qu’un beau début dans la vie ? Dans un essai sensible, à la fois intime et universel, Claire Marin interroge nos premières fois et nos recommencements sous le double angle du savoir philosophique et de son expérience personnelle. Claire Marin est professeure de philosophie en classes préparatoires aux grandes écoles et membre associée de l’ENS-Ulm. DÉCOUVRIR LE LIVRE ICI Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris Contact : 0153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

Celine Nieszawer

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Librairie Le Divan Adresse 203 rue de la Convention Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Librairie Le Divan Paris

Librairie Le Divan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Philosophie : rencontre avec Claire Marin Librairie Le Divan 2023-04-27 was last modified: by Philosophie : rencontre avec Claire Marin Librairie Le Divan Librairie Le Divan 27 avril 2023 Librairie Le Divan Paris Paris

Paris Paris