Philosophie : Mazarine Pingeot à la Librairie Gallimard Librairie Gallimard Paris, mardi 23 janvier 2024.

Le mardi 23 janvier 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’autrice Mazarine Pingeot à l’occasion de la parution de son essai « Vivre sans : une philosophie du manque » aux Éditions Climats.

Au programme : discussion, signature et verre amical !

Venez découvrir « Vivre sans : une philosophie du manque » publié aux Éditions Climats.

Le manque est au cœur des relations humaines et de la pensée, de l’économie et de la recherche, du désir et de la quête, de l’attente et de l’espoir. Peut-on réellement s’en passer ? Qu’appelons-nous au juste « manque » ?

Professeure agrégée et docteure en philosophie, Mazarine Pingeot est l’auteure d’une dizaine de romans et de plusieurs essais. Elle enseigne à Sciences Po Bordeaux.

Photographie © Droits réservés

Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris

Contact : https://www.librairie-gallimard.com/agenda https://www.facebook.com/librairie.gallimard https://www.facebook.com/librairie.gallimard

Pascal Ito