Philosophie : Marina Van Zuylen Librairie Gallimard Paris

Paris

Le jeudi 27 avril 2023

de 19h00 à 21h00

gratuit

Venez rencontrer Marina Van Zuylen pour le lancement de son nouvel essai « Éloge des vertus minuscules » aux Éditions Flammarion. Marina Van Zuylen oppose la puissance des vertus minuscules, qui nous obligent à poser un regard bienveillant et nuancé sur nos qualités cachées et nos défauts. Relisant Marcel Proust, Anton Tchékhov ou Emmanuel Levinas, elle nous accompagne sur le chemin que Samuel Beckett avait décrit avec humour : « Essayer encore. Rater encore. Rater mieux. » Marina Van Zuylen est professeure de littérature comparée à Bard College. Elle trouve dans l’ennui, l’oisiveté, le manque d’ambition, des qualités philosophiques à exploiter. DÉCOUVRIR LE LIVRE ICI Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris Contact : https://www.facebook.com/librairie.gallimard https://www.facebook.com/librairie.gallimard

