Espace Dewailly – Amphithéâtre Cavaillès, le jeudi 9 décembre à 16:30

Journée d’étude, sous la direction de l’UFR de sciences humaines, sociales et philosophie de l’Université de Picardie Jules Verne. Le besoin de fiction s’inscrit-il dans un besoin d’apprendre, d’éduquer, en particulier les enfants, et de s’éduquer ? Les émotions peuvent nous aider à nous éprouver dans des situations que nous ne pourrions vivre réellement, voire à développer des sentiments et des émotions envers des personnages fictifs.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

