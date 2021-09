“Philosophie en séries” (Ellipses) par Thibault de Saint Maurice Lycée Pierre de la Ramée, 22 novembre 2021, Saint-Quentin.

“Philosophie en séries” (Ellipses) par Thibault de Saint Maurice

Lycée Pierre de la Ramée, le lundi 22 novembre à 10:00

Les grandes séries sont aujourd’hui les programmes les plus regardés de la télévision et des autres canaux. Ce succès ne tient pas seulement à leur qualité de divertissement : il tient aussi au fait que ces séries s’inscrivent dans la réalité même de ceux qui les regardent et l’attachement aux personnages qui reviennent régulièrement dans leur quotidien y est sûrement pour beaucoup. « Et si regarder les séries nous rendait meilleurs ? » Tel est la question que pose Thibaut de Saint Maurice qui réactualisera ainsi la question que le philosophe américain Stanley Cavell posait en son temps à propos du cinéma. Cela lui donnera l’opportunité de requalifier la culture populaire en général et les séries en particulier quant à leur capacité à nous éduquer.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

