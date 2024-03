Philosophie de terrain et enjeux créatifs Centre Pompidou Paris, lundi 8 avril 2024.

Le lundi 08 avril 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du cycle « En philosophie, sur le terrain », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour de la philosophie et de son rapport à l’art.

Dans son rapport au terrain, la philosophie ne cesse de questionner la relation entre présence et représentation. Les problématiques esthétiques peuvent trouver une place très spécifique dans ce questionnement. La forme artistique d’une photographie documentaire, d’un film, d’un dispositif d’exposition, d’un rapport à la musicalité ou à la chorégraphie, fait partie des moyens de rendre sensible une réalité, au-delà de sa dimension textuelle. Et des partenariats se créent pour tenter de les mettre en œuvre.

Pour clore ce cycle, un photographe et deux philosophes engagé·e·s sur le terrain dans le rapport à l’art présentent leurs recherches, aimantées par des questions très actuelles, telles que notre relation au vivant ou à l’histoire (dé)coloniale, qui questionnent nos représentations. En convoquant la narration et l’art sous diverses formes, ils et elles réunissent des enjeux philosophiques et esthétiques pour nous permettre de penser en commun.

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/philosophie-de-terrain-et-enjeux-creatifs/ contact.communication@bpi.fr

© Philippe Bazin, Élections libres, banderoles électorales, Le Caire décembre 2011