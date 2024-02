Philosophie de terrain et critique sociale Centre Pompidou Paris, lundi 4 mars 2024.

Le lundi 04 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du cycle « En philosophie sur le terrain », la Bibliothèque publique d’information organise une conférence sur l’impact de la philosophie de terrain sur les rapports de pouvoir et de domination.

Michel Foucault affirmait que « dans son versant critique, la philosophie est ce qui remet en question tous les phénomènes de domination ».

Cette analyse des rapports de pouvoir demeure au cœur de tout un pan de la tradition philosophique et s’incarne dans un questionnement qui passe par le rapport au terrain. Comprendre les effets de domination – et tenter de les contrer – c’est aller là où ils s’exercent, c’est-à-dire là où ceux qui les subissent peuvent en devenir, par leur expérience même, des experts.

En franchissant le seuil d’une prison ou d’un camp de réfugié·e·s, en enquêtant sur les expérimentations autogestionnaires et écologiques au travail, chacun·e des philosophes invité·e·s façonne un discours critique qui engage un autre rapport au réel et à la philosophie. La réflexion critique se forge ainsi par les entretiens comme par le travail sur les sources et les archives rendant présente autrement la puissance d’un terrain passé.

Avec :

Alexis Cukier , maître de conférences en philosophie à l’Université de Poitiers, membre du collectif d’animation des Ateliers Travail et Démocratie.

, maître de conférences en philosophie à l’Université de Poitiers, membre du collectif d’animation des Ateliers Travail et Démocratie. Sophie Djigo , professeure de philosophie en Lettres supérieures, chercheuse à STL (Lille), fellow de l’Institut Convergences Migrations et militante.

, professeure de philosophie en Lettres supérieures, chercheuse à STL (Lille), fellow de l’Institut Convergences Migrations et militante. Théophile Lavault, docteur en philosophie politique, rattaché au laboratoire de sociologie, philosophie et anthropologie politiques (SOPHIAPOL), Université Paris-Nanterre.

En présence de la conseillère scientifique du cycle : Christiane Vollaire.

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/philosophie-de-terrain-et-critique-sociale/ contact.communication@bpi.fr

© Philippe Bazin