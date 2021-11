Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Philosophie de l’art – Le beau… manières de voir Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Philosophie de l’art – Le beau… manières de voir Saint-Malo, 2 décembre 2021, Saint-Malo. Philosophie de l’art – Le beau… manières de voir 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

2021-12-02 18:00:00 – 2021-12-02 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Conférence et rencontre avec Daniele Genadry, peintre et Farès Chalabi, philosophe

Artistes à l’Atelier de l’Achille guichetculture@saint-malo.fr +33 2 99 40 78 04 Conférence et rencontre avec Daniele Genadry, peintre et Farès Chalabi, philosophe

Artistes à l’Atelier de l’Achille 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

dernière mise à jour : 2021-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Ville Saint-Malo lieuville 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo