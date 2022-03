Philoconcert de Delphine Coutant Passage Sainte-Croix Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Philoconcert de Delphine Coutant Passage Sainte-Croix, 1 avril 2022, Nantes. 2022-04-01

Horaire : 19:30 21:00

Gratuit : non 5 € Réservez vos places sur le site internet de La Bouche d’air L’écriture en cours du prochain répertoire de Delphine Coutant, “2 systèmes solaires”, a poussé l’autrice-compositrice-interprète à rencontrer des professionnels issus des Sciences et de la Philosophie. De ses rencontres, sont nés les concerts Satellites, une série de concerts au format atypique, mêlant l’œuvre de l’artiste et les connaissances des professionnels. Au Passage Sainte-Croix, le philoconcert, orchestré à deux voix par la philosophe Gaëlle Pinon et Delphine Coutant, vous parlera de Méduse, de pierres, de mouvement… Un éclairage philosophique sur une démarche artistique et poétique. En partenariat avec La Bouche d’air Attention ! Malgré la fermeture du Passage Sainte-Croix du 21 mars au 2 avril 2022, les portes ouvriront spécialement pour cet événement. Passage Sainte-Croix adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com 0251832375 https://www.passagesaintecroix.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Passage Sainte-Croix Adresse 9 Rue de la Baclerie Ville Nantes lieuville Passage Sainte-Croix Nantes Departement Loire-Atlantique

Passage Sainte-Croix Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Philoconcert de Delphine Coutant Passage Sainte-Croix 2022-04-01 was last modified: by Philoconcert de Delphine Coutant Passage Sainte-Croix Passage Sainte-Croix 1 avril 2022 Nantes Passage Sainte-Croix Nantes

Nantes Loire-Atlantique