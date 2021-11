Philo Foraine avec Alain Guyard Le Grenier, 20 novembre 2021, Castanet-Tolosan.

Philo Foraine avec Alain Guyard

Le Grenier, le samedi 20 novembre à 20:30

“Bouffer des bourgeois pour lutter contre la crise sociale et climatique” ————————————————————————- **le spectacle** D’abord, les cannibales n’ont pas que des défauts, et en tout cas, ils sont plus civilisés que nous-mêmes qui vomissont nos semblables là où ils les boulottent. Ensuite la crise climatique n’a rien à voir avec l’anthropocène, car tous les hommes ne sont pas coupables, mais une classe en particulier, la bourgeoisie. Enfin, lutter contre la crise climatique et les famines qui l’accompagnent peut se faire en bouffant les bourgeois, ce qui serait une solution morals, politique et détiétique. (…) **Alain Guyard** a enseigné la philosophie 20 ans en lycée, puis il devient « philosophe forain », avec la volonté de faire sortir la philosophie du carcan académique dans lequel elle a été enfermée. Avec son association « Diogène Consultants », il dispense des cours de philo là où on les attend le moins. « Mettre la philosophie dans tous ses états, hors les murs de l’université et du lycée, loin des intellectuels maniérés et poseurs. La mettre dans les prisons, les hôpitaux, les bistros, les concerts, les quartiers, au fond des grottes et dans la rue. et au Grenier ;) Il s’agit de ramener la philosophie à sa dimension charnelle, dérangeante, remuante, faisant irruption là où on ne l’attend pas, causant à tous les hommes, même aux humbles sans grade et sans diplôme. Surtout à eux » **N’oubliez pas de** [**vous inscrire,**](https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/alain-guyard-philo-foraine-1) nombre de places restreinte (35 places) Pass sanitaire obligatoire contact : le Grenier [www.legrenier.cafe](http://www.legrenier.cafe) [[ressources@legrenier.cafe](mailto:ressources@legrenier.cafe)](mailto:ressources@legrenier.cafe) 07 77 04 96 29

Entrée à prix libre mais nécessaire (4 € conseillé) sur inscription

un philosophe saltimbanque qui sort la philo de sa case et qui interviendra sur le thème : lutter contre la crise sociale et climatique”

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T23:30:00