Morlaix Finistère Tous les jours la faim, le froid, les douleurs, l’oppression et la pression quotidienne ! Fatigués, nous devrions jeter l’éponge, et pourtant… nous refusons ? nOù trouvons-nous la force de résister ? Entretien philosophique animé par Yan Marchand, docteur en philosophie et auteur passionnant et accessible. Sur réservation – Adulte lavirgule@villedemorlaix.org +33 2 98 19 19 09 https://www.facebook.com/LaVirguleMorlaix/ Tous les jours la faim, le froid, les douleurs, l’oppression et la pression quotidienne ! Fatigués, nous devrions jeter l’éponge, et pourtant… nous refusons ? nOù trouvons-nous la force de résister ? Entretien philosophique animé par Yan Marchand, docteur en philosophie et auteur passionnant et accessible. Sur réservation – Adulte La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix

