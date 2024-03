Philo en famille – Perçoit-on la beauté avec sa tête ou avec son coeur ? Maison Européenne de la Photographie Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 14h30 à 16h00

.Tout public. payant

Tarifs :

1 adulte + 1 enfant : 15 € – 2 adultes + 1 enfant : 25 €

1 adulte + 2 enfants : 20 € – 2 adultes + 2 enfants : 30 €

1 adulte + 3 enfants : 25 € – 2 adultes+ 3 enfants : 35 €

Forfait avec l’entrée aux expositions en amont.

Parents / Enfants

À partir de 7 ans

Nombre de participant·es : 15 maximum

Durée de l’atelier : 1h30

Profitez d’un moment en famille à la MEP pour partager et échanger ensemble autour d’une thématique philosophique liée à l’exposition, et accessible aux plus jeunes. Après la découverte en autonomie de l’exposition « Lisa Fonssagrives-Penn — Icône de mode » dans les Galeries de la MEP, parents et enfants sont invités à se rassembler pour prendre le temps d’exprimer leurs idées, d’échanger et d’écouter, en toute convivialité autour de la notion de beauté.

En résonance avec l’exposition Lisa Fonssagrives-Penn — Icône de mode, l’atelier philo propose d’explorer la thématique de la beauté. Danseuse et artiste (photographe, styliste et sculptrice), Lisa Fonssagrives-Penn est aussi considérée comme le premier « top model » de l’histoire. Être mannequin reviendrait-il seulement à être « un cintre », comme elle le dit, pour valoriser des vêtements ou la modèle est-elle le sujet principal de la photographie ? Réfléchir avec les enfants à la question de la beauté, c’est leur permettre de découvrir que ce qui est du domaine des sentiments peut aussi se relever être du domaine du langage et de la réflexion. Par leurs échanges d’idées, les enfants pourront alors déconstruire et reconstruire leurs repères quant aux lieux et aux moments où la beauté apparaît.

L’atelier philo sera donc une opportunité précieuse d’entrevoir de la simplicité à la beauté et de faire valoir sa puissante nécessité dans la vie quotidienne. Nous nous demanderons si la beauté se perçoit immédiatement. Qu’est-ce qui nous permet de dire que quelque chose est beau ? Peut-on changer d’avis sur ce qu’on trouve beau ? Peut-on apprendre à trouver des choses belles ? La beauté signifie-t-elle la même chose dans toutes les cultures ? Sommes-nous influencés dans notre perception de la beauté ?

Marine Lemaire est diplômée de l’École Supérieure d’Arts et Médias de Caen et formée en tant qu’intervenante en conception et animation d’ateliers philosophiques pour les enfants et adolescents à l’Université de Nantes. Elle croit en la philosophie comme base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale. Les enfants ont une grande capacité à se questionner, leur donner la possibilité de le faire est primordial pour leur donner la possibilité de se bâtir un soi, pour coexister, coopérer et prendre conscience d’un monde divers.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004

