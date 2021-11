Bazas Bazas Bazas, Gironde Philo des dròlles Bazas Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Gironde

Philo des dròlles Bazas, 24 novembre 2021, Bazas. Philo des dròlles Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas

2021-11-24 16:00:00 – 2021-11-24 Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur

Bazas Gironde Bazas Laurence Poueyto, de la Cie Si tu t’imagines, organise un rdv philosophique pour les enfants autour du thème de « la peur », pour inviter les enfants à vivre de véritables expériences de pensée à partir d’un album jeunesse.

Dès 8 ans. Laurence Poueyto, de la Cie Si tu t’imagines, organise un rdv philosophique pour les enfants autour du thème de « la peur », pour inviter les enfants à vivre de véritables expériences de pensée à partir d’un album jeunesse.

Dès 8 ans. +33 5 56 65 12 46 Laurence Poueyto, de la Cie Si tu t’imagines, organise un rdv philosophique pour les enfants autour du thème de « la peur », pour inviter les enfants à vivre de véritables expériences de pensée à partir d’un album jeunesse.

Dès 8 ans. Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas

dernière mise à jour : 2021-10-27 par OT Bazas

Détails Catégories d’évènement: Bazas, Gironde Autres Lieu Bazas Adresse Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur Ville Bazas lieuville Polyèdre 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas