PHILIPPINE DELAIRE – TELEDRAMA THEATRE A L’OUEST, 1 avril 2023 00:00, ROUEN.

PHILIPPINE DELAIRE – TELEDRAMA PHILIPPINE DELAIRE TELEDRAMA. Un spectacle à la date du 2023-04-01 au 2023-04-01 19:00. Tarif : 23.9 23.9 euros.

THEATRE A L’OUEST ROUEN Seine-Maritime . Avec Télédrama, Philippine Delaire parle de télévision et se joue de la télévision. Dans ce spectacle, nous avançons au gré de sa télécommande, en zappant d’un programme à un autre, pour nous plonger dans l’univers fascinant et parfois cruel du PAF. Nous faisons la rencontre de personnages hauts en couleurs comme Sandra, candidate malheureuse de The Voice, ou encore Constance, finaliste de la dernière saison de Pékin Express. Philippine analyse pour nous les conséquences d’une consommation excessive de télé et nous découvrons qui sont les hommes et les femmes qui se cachent derrière nos programmes préférés. Ode à la télévision ou pamphlet satirique ? Quoique vous en pensiez, ce spectacle nourrira votre réflexion ! Télédrama, le spectacle inédit, signé Philippine Delaire. Après 22 représentations saluées par le public et la presse au Festival d’Avignon 2021, elle se produira tous les mardis soir à 21h au théâtre du BÔ Saint-Martin à Paris du 28 septembre au 14 décembre 2021 ainsi que qu’à Bordeaux à la Comédie Gallien les 4 et 5 novembre et le 6 novembre à la Comédie de Toulouse. .

