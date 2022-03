Philippine Delaire : Télédrama Compagnie du Café-Théâtre, 8 avril 2022, Nantes.

2022-04-08 Représentations du 7 au 9 avril 2022 à 21hdans la petite salle

Horaire : 21:00

Gratuit : non 17 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

One woman show. Philippine Delaire parle de télévision et se joue de la télévision. Dans ce spectacle, vous avancerez au gré de sa télécommande, en zappant d’un programme à un autre, pour vous plonger dans l’univers fascinant et parfois cruel du PAF. Vous ferez la rencontre de personnages hauts en couleurs comme Sandra, candidate malheureuse de The Voice, ou encore Constance, finaliste de la dernière saison de Pékin Express. Philippine analysera pour vous les conséquences d’une consommation excessive de télé et vous découvrirez qui sont les hommes et les femmes qui se cachent derrière vos programmes préférés. Ode à la télévision ou pamphlet satirique ? Quoique vous en pensiez, ce spectacle nourrira votre réflexion ! Télédrama, le spectacle inédit, c’est signé Philippine Delaire.

