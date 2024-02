PHILIPPINE DELAIRE LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse, jeudi 12 décembre 2024.

Après le succès de son premier spectacle « Télédrama », Philippine Delaire remonte sur scène avec « Fille à papa » ! C’est au travers de ses personnages hauts en couleurs qui ont fait son succès sur les réseaux sociaux que Philippine nous parle de la famille et de ses réticences à en créer une, du temps qui passe et du talent qu’il faut pour être grand sans être adulte… Une énergie folle et communicative, un spectacle solaire, et une question : Et vous, que diriez-vous vous à l’enfant que vous étiez ?

Tarif : 24.50 – 24.50 euros.

Début : 2024-12-12 à 20:30

LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31300 Toulouse 31