Philippine Delaire « Fille à papa » Espace Julien Marseille 6e Arrondissement, samedi 7 décembre 2024.

Philippine Delaire « Fille à papa » Espace Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Retrouvez Philippine Delaire dans son spectacle « Fille à papa » sur la scène de l’Espace Julien.

Après le succès de son premier spectacle « Télédrama », Philippine Delaire remonte sur scène avec « Fille à papa » !



C’est au travers de ses personnages hauts en couleurs qui ont fait son succès sur les réseaux sociaux que Philippine vous parle de la famille et de ses réticences à en créer une, du temps qui passe et du talent qu’il faut pour être grand sans être adulte…



Une énergie folle et communicative, un spectacle solaire, et une question et vous, que diriez-vous vous à l’enfant que vous étiez ?



Un export L’Art Dû Théâtre à l’Espace Julien. 28.57 28.57 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-07 20:00:00

fin : 2024-12-07

Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

