Philippine Delaire dans « Télédrama », 1 décembre 2022



2022-12-01 21:00:00 21:00:00 – 2022-12-10 EUR 22 22 Vous faites la rencontre de personnages hauts en couleurs comme Sandra, candidate malheureuse de The Voice, ou encore Constance, finaliste de la dernière saison de Pékin Express.



Philippine analyse pour vous les conséquences d’une consommation excessive de télé et vous découvrez qui sont les hommes et les femmes qui se cachent derrière nos programmes préférés.



Ode à la télévision ou pamphlet satirique ? Quoique vous en pensiez, ce spectacle nourrira votre réflexion ! Télédrama, le spectacle inédit, signé Philippine Delaire. Avec Télédrama, Philippine Delaire parle de télévision et se joue de la télévision. Dans ce spectacle, vous avancez au gré de sa télécommande, en zappant d'un programme à un autre, pour vous plonger dans l'univers fascinant et parfois cruel du PAF.

