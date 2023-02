PHILIPPE ZEBULON NICOLAS TRIO INVITE ERIC LUTER LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 11 février 2023, PARIS.

PHILIPPE ZEBULON NICOLAS TRIO INVITE ERIC LUTER LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 21:00 (2023-02-09 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE présente ce concert Philippe Zébulon Nicolas, spécialiste du Boogie Woogie, connu pour sa virtuosité et son inépuisable imagination, invite son ami trompettiste chanteur Eric Luter . Ils seront accompagnés par Alban Swing Mourgues à la batterie et Pascal Combeau à la contrebasse. Eric LUTER, trompettiste et chanteur, fils du clarinettiste Claude Luter, débute dans le jazz au banjo aux côtés d’Olivier Franc et de Daniel Huck, parallèlement il étudie la trompette avec Robert Pichereau. Il joue pendant dix ans du jazz Nouvelle-Orléans dans le Cyril Jazz Band, puis fonde le groupe vocal Triocephale spécialisé dans la chanson swing française (Trénet, Salvador, Vian) avec lequel il enregistre 4 CD. Il s’inspire de trompettistes tels que Tommy Ladnier, Mugsy Spanier et Bill Colemen et chante dans un style à mi-chemin entre Louis Armstrong et Nat King Cole. Eric Luter

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

