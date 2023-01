PHILIPPE STARCK – Paris est pataphysique. Musée Carnavalet – Histoire de Paris, 29 mars 2023, Paris.

Du mercredi 29 mars 2023 au dimanche 27 août 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

. payant

De 9 à 11 euros

Philippe Starck invite le public du musée à embarquer pour une navigation terrestre, de Paris à Paris, sa ville-port d’attache. Le voyage est inédit, surprenant, oscillant entre réel et imaginaire. D’escales en escales, les « visiteurs-voyageurs-passagers » vivent une expérience sans cesse renouvelée au sein d’une scénographie originale conçue avec Philippe Starck.

« Paris est pataphysique. » est un itinéraire qui chemine entre espaces publics et sites touristiques (la Tour Eiffel, le canal Saint-Martin, le parc de la Villette), lieux de pouvoir (Palais de l’Élysée), et espaces de sociabilités (la boîte de nuit des Bains-Douches, le restaurant Caffè Stern…) avec le recours aux explications imaginaires et décalées de la pataphysique qui désigne la science des solutions imaginaires.

Chaque escale transfigure une histoire universelle. L’observation des éléments (le vent, l’eau, les flux et énergies…), des rêves et/ou des cauchemars, de la solitude du pouvoir, des paroxysmes festifs, de l’étrangeté du beau…transporte le public dans des variations d’intensité uniques.

Dans sa jeunesse, Philippe Starck fuyant l’école se cachait dans les parcs et sous les portes cochères de Paris. L’une d’entre elles fut celle du musée Carnavalet où il entra et trouva une inspiration pour certains de ses dessins. Depuis toujours, Paris est, pour ce créateur visionnaire à la renommée internationale, le cadre de très nombreuses créations : architectures intérieure et extérieure, lieux de nuit, restaurants, hôtels, musées, lieux de cultures, transports publics et gare, boutiques ainsi que de nombreux objets du quotidien pour rendre service et/ou hommage à Paris et aux Parisiennes et Parisiens tels que des mobiliers urbains, la cabine Photomaton ou encore la médaille olympique.

Pour cette exposition inédite au musée, Philippe Starck explore deux sortes de mystères : ceux que Paris recèle et ceux que lui, intentionnellement ou non, a cachés et continue de dissimuler dans ses réalisations parisiennes. Il s’agit donc d’une exposition poème faite des merveilles et des mystères de Paris. Et c’est en qualité de Régent du Collège de Pataphysique que Philippe Starck guide ainsi une visite fantasmagorique.

Musée Carnavalet – Histoire de Paris 16 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

Contact : https://www.carnavalet.paris.fr/

Yann Deret Personnage de cire de Philippe Starck au musée Grévin